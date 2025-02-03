Aditya Kalra［ニューデリー２日ロイター］ - ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は、インド当局からの未納税金１４億ドルの支払い請求の取り消しを申し立てる訴訟を起こした。ムンバイの裁判所に提出された書類の内容をロイターが確認した。インド当局は昨年９月、ＶＷのインド現地法人シュコダ・オート・フォルクスワーゲン・インディアが「シュコダ」の乗用車などで輸入課税逃れをしていたとして１４億ドルを