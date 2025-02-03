【モデルプレス＝2025/02/03】俳優の東出昌大（37）が3日、自身のYouTubeチャンネルを通じて妻で元女優の花林さんが出産したことを報告した。【写真】東出昌大、妻と笑顔で見つめ合う◆東出昌大、妻の出産報告東出は、YouTubeの投稿機能で「産まれました！母子共に健康です！取り急ぎ！東出拝」と報告した。東出は1988年2月1日生まれ、埼玉県出身。高校時代に「第19回メンズノンノ専属モデルオーディション」でグランプリを獲得し