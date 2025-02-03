3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが2022年3月18日にリリースした「ニュー・マイ・ノーマル」が、みずほ銀行の「新生活応援キャンペーン」CMソングに決定。俳優の出口夏希を起用した新TVCM「青い挑戦」篇と「口座開設」篇の放映がきょう3日から始まった。【動画】疾走感あふれる「ニュー・マイ・ノーマル」の新CM同CMは「すべての青い挑戦に、かつてない追い風を。」がテーマ。同バンドは“活動再開”という新たな一歩を踏み出し