冷凍食品や調味料の宅配を主力事業に展開するSL Creations（SLC）は、1月21〜22日に都内のホテルでグループ新年会を開き、2日間で販売員のシュガーレディ（SL）ら約1200人が出席した。佐藤健社長は「今年のグループ全体の目標は『安定した経営の復活』。われわれは自分自身が食べたい、家族や大切な人に毎日でも食べ続けて欲しい商品だけを提供している。それらを一人でも多くの方に知っていただけるようにしたい」などと話した。