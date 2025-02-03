米大リーグ機構は2日、1989〜92年にコミッショナーを務めていたフェイ・ビンセントさんが死去したと発表した。86歳だった。ビンセントさんは93年のナ・リーグ球団の拡張に携わり、コミッショナー職を辞任後も球界発展に尽力した。（共同）