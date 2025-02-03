東出昌大（37）が3日、自身のYouTubeチャンネルで、24年8月27日に自身のYouTubeチャンネルで再婚と妊娠を発表していた、元女優で妻の花林さんの出産を発表した。東出は「産まれました！母子共に健康です！取り急ぎ！東出拝」とのコメントを掲載した。東出は、21年冬から生活拠点を関東近郊の山中へ。電気、水道のない場所で鹿やイノシシを狩る狩猟や菜園など自給自足の生活を送っている。YouTubeチャンネルで再婚を発表した