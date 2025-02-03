2025年1月30日、参考消息は、中国のスタートアップ企業・深度求索（DeepSeek）の人工知能（AI）モデルについて、欧米で使用を制限する動きが出ていることを報じた。記事は、シンガポール紙・聯合早報の29日付報道として、DeepSeekのAIモデルアプリが、イタリアのアップル、グーグルの各アプリストアでダウンロードできなくなったと紹介。アップルのアプリストアではユーザー向け通知で「このアプリは現在、あなたの国または地域で