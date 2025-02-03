2月2日夜、静岡県沼津市の飲食店で居合わせた客の男性にガラスコップを投げつけけがをさせた疑いで、自称・動画配信業の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、沼津市新沢田町に住む自称・動画配信業の男（60）です。警察によりますと、男は2日午後9時頃、沼津市内の飲食店で居合わせた男性と何らかの原因でけんかになり、ガラスコップを男性の頭に投げつけ軽いけがをさせた疑いが持たれています。 男自らが警