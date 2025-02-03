元プロレスラーの小橋建太氏が２日、自身のインスタグラムを更新し４月１６日に後楽園ホールで開催するプロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１０」で藤波辰爾と天龍源一郎が「トークバトル」で“参戦”することを発表した。「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ」は毎回、小橋氏とレジェンドらが対談する「トークバトル」が目玉となっている。小橋氏はインスタで２日に新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われた「天龍プロジェクト」