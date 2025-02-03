モデルプレス＝2025/02/03】女優の市川実日子が主演を務める、日本テレビ系ドラマ「ホットスポット」（毎週日曜よる10時30分〜）の第4話が、2日に放送された。新たなキャラクターの登場が話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】「ホットスポット」新キャラ俳優、イメチェンで雰囲気ガラリ◆市川実日子主演「ホットスポット」本作は、2023年1月期に同局で放送し、国内外の賞を受賞するなどで話題を呼んだ「ブラッシュアッ