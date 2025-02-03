2月1日、藤田ニコルがInstagramを更新した。【写真】ミニ丈ワンピを着こなしてしゃがんだ別SHOTも公開藤田は、自身のInstagramアカウントにて、「cimerのお渡し会でした」と、プロデュースしているコスメブランドのポップアップショップにて、来店イベントを行ったことを報告。そして、「衣装は全部自分で用意したんだけど 可愛くない？」」とコメントすると、金髪ヘアをゆるく巻き、個性的なサングラスにミニ丈のワンピースを合わ