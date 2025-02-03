東海汽船は、学生限定「友旅きっぷ」を2月3日から3月30日帰着分まで販売する。東京・竹芝桟橋〜大島間の往復切符で、往路は高速ジェット船、復路は大型客船2等和室が利用できる。出発日含め4日間有効で、中学・高校・大学生が対象となる。運賃は7,000円で、出発日の2か月前から前日まで電話で受け付ける。出発当日には学生証の提示が必要となるほか、復路3月25日・26日・27日は大型客船運休日となるため利用できない。