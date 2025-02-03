今日の開運ワンポイントをお届けする、【福を呼ぶおまじない】。2025年2月3日に幸せが舞い込む過ごし方とは？ 運気の波を味方につけて毎日を過ごせば、どんどん運が開けていきます。 2025年2月3日の開運ワンポイント！【今日のおまじない】一年の始まり「立春」を祝おう立春は暦上では新年の始まり。節分で余った大豆を煎じた「福茶」や、白い豆腐を食べると吉。普段使いのものを新調するのもおすすめです。【この記事の筆者：奥山