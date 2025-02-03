■SBG、オープンAI、オラクルの巨大連合1月20日、第2期トランプ政権が発足した。トランプ氏は、米国経済を世界一に押し上げる「Make America Great Again（MAGA）」を狙って、米国内への企業誘致を目指している。具体的には、高い関税を支払い海外で作ったものを米国に輸出するか、それとも、法人税率の低い米国で生産を行って販売するかの二者択一を迫っている。トランプ氏の狙いに真っ先に応じたのは、わが国のソフトバンクグル