[アムステルダム ２日ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は２日、トランプ米大統領が課す新たな関税について、米国のインフレと金利の上昇につながり、ユーロ安をもたらす可能性が高いとの認識を示した。オランダのテレビ番組で、貿易戦争は全ての当事国に損害を与えるものであり、経済的には関税に対する最良の反応は何もしないことだが、各国は政治的な判断から報復するだろう