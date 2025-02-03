(C)2025『片思い世界』製作委員会 広瀬すず、杉咲花、清原果耶がトリプル主演する映画『片思い世界』（４月４日公開）の本予告映像とポスタービジュアル、小野花梨、伊島空、moonriders、田口トモロヲ、西田尚美の追加キャストの出演が解禁となった。【動画】横浜流星が涙、本予告本作は、脚本家・坂元裕二氏が新たに書き下ろし。土井裕泰氏が監督を務める。現代の東京の片隅で、古い一軒家で一緒に暮らす、美咲（