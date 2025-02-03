週明けの日経平均株価は、アメリカのトランプ政権がカナダなどに4日から関税を課すと発表したことなどを受けて、一時1100円以上値下がりしています。【映像】日経平均株価の値動き東京株式市場の日経平均株価は、先週末より600円以上値を下げて取引を開始し、その後、下げ幅は一時1100円を超えています。日本時間の2日午前、アメリカのトランプ大統領がメキシコとカナダからの輸入品に25％の関税、中国にも10％の追加関税を