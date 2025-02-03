【ロサンゼルス共同】カナダのトロントに本拠地を置く米プロバスケットボールNBAラプターズの試合で2日、米国の国歌斉唱時にファンがブーイングを起こしたとAP通信が伝えた。トランプ米大統領がカナダなどへの関税を4日に発動する大統領令に署名したことへの反発とみられる。米国国歌へのブーイングは1日にカナダの首都オタワとカルガリーで行われたプロアイスホッケーNHLの2試合でもあり、同国で開催されたプロスポーツで同様