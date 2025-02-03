◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール3日目（3日、宮崎）前日に阿部慎之助監督と松本哲也コーチから外野の特守を受けた秋広優人選手。この日は午前8時から内野の早出練習を行いました。荒巻悠選手とともにゴロ捕球の反復練習やノック。3日目にして体の方はバキバキのようですが、前向きな姿勢で約40分の練習を終えました。秋広選手はプロ5年目。初めての開幕1軍を目指します。