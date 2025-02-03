国際政治学者の三浦瑠麗氏が3日、X（旧ツイッター）を更新。「週刊文春廃刊論」について、私見をつづった。三浦氏は「週刊文春を廃刊にという声があるが、ジャーナリズムにとって、最も誠意がある態度というのは、廃刊にせず、きちっと謝り、仕事で返していくということ」と記述。「マルコポーロ事件や新潮45の轍は踏まない方がいい。批判は高くなりすぎた評判ゆえ。批判されながらやっていくのがよい」と、過去廃刊や休刊した雑誌