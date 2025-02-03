2021年7月に発生した熱海の土石流災害をめぐり、被災者らが県に情報の公開などを求めていることについて、当時、副知事だった静岡市の難波市長は隠ぺいの意図はなかったと強調しました。 【動画】「隠すという意図はない」熱海の土石流災害の情報公開めぐり、当時の副知事・難波静岡市長が強調 ＜難波喬司静岡市長＞ 「改ざんだとか、隠すという意図はありません。これははっきり申し上げたい」 熱海での土石流災害をめぐっ