ブラジル代表ＦＷのネイマールが、母国の古巣サントスに１２年ぶりに復帰する/Power Sport Images/Shutterstock（ＣＮＮ）ブラジル代表ＦＷのネイマール（３２）が、母国の古巣サントスに復帰することがわかった。サントス復帰は１２年ぶりとなる。ネイマールは投稿した動画の中で、サントス復帰を明らかにし、「昔に戻ったようだ」と述べた。これより前、サウジアラビア１部アルヒラルが、双方の合意に基づいて、ネイマールとの契