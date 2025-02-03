熊本県中央部の南側寄りに位置する八代市(やつしろし)は、山や高原など自然が多く、豊富な水に恵まれ、たくさんの魅力が詰まったまち。県下第2の人口を有する田園工業都市で、日本三急流の一つである球磨川(くまがわ)が分流して不知火海(しらぬいかい)に注ぐ三角州地帯の北岸に市街地があります。ギネス世界記録に「世界で最も重いザボン類」として登録されている「晩白柚(ばんぺいゆ)」が特産品で、その大きさは平均的なものでな