[カイロ １日 ロイター] - アラブ諸国の外相らは１日、いかなる状況下でもパレスチナ人を自治区から移送することを拒否すると表明し、エジプトとヨルダンにガザ地区住民の受け入れを求めるトランプ米大統領の要求に一致した姿勢を示した。エジプト、ヨルダン、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、パレスチナ自治政府、アラブ連盟の外相と当局者らは、カイロでの会合後に共同声明を発表し、こうした動きは