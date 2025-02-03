[ベルリン ２日 ロイター] - ドイツのショルツ首相は２日、トランプ米大統領がメキシコ、カナダ、中国への追加関税を決定したことを受け、新たな貿易障壁による世界の分断を回避することが重要だと訴えた。トランプ氏はこれまで欧州連合（ＥＵ）からの輸入品にも関税をかける可能性を示唆している。ショルツ氏は、ＥＵとしての報復の可能性について質問された際、主要経済力としてＥＵには行動の余地があると答えた。さらに「