ドル全面高、米株先物急落トランプ政策が広範囲に及ぶ恐れ南アに対しても制裁か ドル全面高。リスク回避の円買いが強まりドル円は一時154.60円台に下落したが、その後はドル買いが強まり155.40円台に上昇している。 トランプは先週末、メキシコとカナダ、中国に関税課すと発表。これに対しメキシコとカナダは報復関税、中国も報復措置を講じると表明。EUは、もしEUに対しても関税課すなら我々は米国に「断固たる対応」取