【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマイカゲーム」シーズン２に出演した女優のイ・ジュシルさんが２日、胃がんのため死去した。８０歳だった。所属事務所の関係者によると、イさんは約３カ月前に健康状態が悪化して病院で検査を受けたところ胃がんと診断された。２日午前に心停止の状態で病院に運ばれ、死亡が確認されたという。イさんは１９６５年に演劇俳優としてデビュー。９