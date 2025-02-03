激辛好きの聖地として知られる、東京・表参道の料理店「赤い壺」。その「赤い壺」監修の激辛ビーフカレーが、2月3日に期間限定で再登場します！昨年よりさらに辛味が増し、旨味もパワーアップしているそう。おうちで手軽に本格的な激辛料理が味わえるけど…本当に辛そうなので激辛フリーク以外は要注意!? 【ひたすら試してランキング】「レトルトビーフカレー」1位をお試し！審査員が絶賛