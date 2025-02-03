きょう名証ネクスト市場に新規上場したバルコスは、午前９時００分に公開価格１４００円を１円（０．１％）上回る１４０１円で初値をつけた。 同社は、バッグや財布、服飾雑貨などのＳＰＡ（製造小売り）が主な事業。中国地方を中心に９店舗を展開（２４年１１月末現在）を展開するほか、ＥＣサイト、新聞・雑誌などのメディアを通じた販売を行っている。また、ファッション関連情報を発信するＷＥＢメディアの運営や不動産