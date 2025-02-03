3日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前週末清算値比620ポイント安の2万4620ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万5219.34ポイントに対しては599.34ポイント安。 株探ニュース