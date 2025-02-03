3日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年3月限は前週末清算値比10ポイント安の634ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値650.67ポイントに対しては16.67ポイント安。 株探ニュース