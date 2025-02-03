2025年1月30日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国が世界保健機関（WHO）から脱退する問題について「米国の抜けた穴を中国が埋めるのか」と題した記事を掲載した。記事は、トランプ米大統領が就任初日の20日にWHOから脱退する大統領令に署名したと紹介。トランプ氏は、米国のWHOへの拠出金に対し、中国の拠出額が著しく少ないこと、WHOが新型コロナウイルスの起源調査に関して中国