SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字足し算クイズです。■気になる解答は…みなさん、5つの文字を足すと何の漢字になるのか、わかりましたか？答えは……「建設」でした！■解説廴と聿を組み合わせると「建」言と几と又を組み合わせると「設」2つ合わせると「建設（けんせつ）」となります。パッと思い