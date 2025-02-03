ドジャースのクリス・テイラー外野手が２日（日本時間３日）、ロサンゼルスのマンハッタンビーチでチャリティー水泳大会を開催。ムーキー・ベッツ内野手らチームメートも参加する中、屈強な肉体を披露した。日系才媛で知られるメアリー夫人も参加した水泳大会。夫妻が運営する「ＣＴ３Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ」が企画したチャリティーイベントだ。２月のロサンゼルスで肌寒さが残る中、海に飛び込んでいった選手たちとファン。