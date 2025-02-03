SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは同じ部首クイズです。■気になる解答は…共通する部首は……「目（め・めへん）」でした！■解説それぞれの漢字に部首を足すと、「垂」→「睡」「木」→「相」「民」→「眠」「少」→「省」となります。パッと思い浮かびましたか？ではみなさん、また次回の問題でお会いしまし