日本高校野球連盟の審判委員と、中学硬式野球の審判が参加する第22回少年野球合同審判講習会が1、2日に兵庫県西宮市で開かれた。判定のポーズを学ぶ審判たち中学からは日本少年野球連盟（ボーイズ）、日本リトルシニア中学硬式野球協会、全日本少年硬式野球連盟（ヤング）の約40人が出席した。甲子園大会などを担当する日本高野連の審判委員が講師となって、ストライクゾーンや基本動作の確認、座学のほか、実戦形式での判定