[シンガポール ３日 ロイター] - 週明け３日アジア時間の原油先物は上昇して始まった。トランプ米大統領がカナダ、メキシコ、中国からの輸入品に関税を課す大統領令に署名したことを受け、貿易戦争や原油供給を巡る懸念が高まった。２３１９ＧＭＴ（日本時間３日午前８時１９分）時点で、米ＷＴＩ原油先物は１．７４ドル（２．４％）高の１バレル＝７４．２７ドル。一時、１週間ぶりの高値となる７５．１８ドルを付けた。北海