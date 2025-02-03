40・50代が手っ取り早くこなれ見えを狙うなら、一点投入でコーデの軸が定まる「デザインニット」に頼ってみるのもひとつの手。今回は「それどこの？」と注目を集めてしまいそうなデザイン性の高いニットトップスを【しまむら】からご紹介します。マーブル模様やレオパード柄などを大胆に取り入れた絵になるニットトップスも、しまむらなら気軽に挑戦できるかも。ぜひいつもの装いを彩る新たなカギにしてみて。