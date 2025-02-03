SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは同じ部首クイズです。■気になる解答は…共通する部首は……「米（こめ・こめへん）」でした！■解説それぞれの漢字に部首を足すと、「胡」→「糊」「青」→「精」「立」→「粒」「唐」→「糖」となります。パッと思い浮かびましたか？ではみなさん、また次回の問題でお会いし