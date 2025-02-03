日々の暮らしに使える「ピンク雑貨」を【Francfranc（フランフラン）】で揃えませんか？ 乙女心くすぐるようなほどよい甘さのあるピンク系のアイテムは、持っているだけで気分まで上げてくれるかもしれません。今回は外出先で使えるケーブル付きのモバイルバッテリーから、ハート型のコースターまで、イチオシの4品をご紹介します。 ケーブル付きで使いやすそうな「モバイルバッテリー