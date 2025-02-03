赤楚衛二＆上白石萌歌 赤楚衛二と上白石萌歌が２日、都内で行われた映画『366日』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇した。動員数100万人・興行収入13億円を超えたことが発表され、赤楚は地元の友人からも称賛の連絡があったと明かし「広がりを肌でビシバシ感じています」と手応え。上白石も「私の父は昨日４回目を観たそうです。愛ですね」と笑んだ。本作はHYの名曲からインスパイアされた、沖縄と東京という2つの都市を