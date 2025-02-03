GIGAZINEマンガ大賞は毎月募集、毎月審査でいつでもマンガ作品の応募を受け付けています。2025年1月には、「勇者で社畜の兼業ライフ」が最終回を迎えており、次なる連載作品の応募をどしどしお願いします。完結したばかりの「勇者で社畜の兼業ライフ」は1話から最終話までを一気に読み進めることもできるため、ぜひ今からでもチェックしつつ、コミックスのリリースまで応援いただけると幸いです。また、完結を記念して扉絵メイキン