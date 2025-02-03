◇りそなＢ２リーグ第２０節ベルテックス静岡８２―７８青森（２日、静岡・このはなアリーナ）ベルテックス静岡が青森との第２戦を８２―７８で競り勝ち、ホームで連勝を飾った。１点ビハインドの第４クオーター（Ｑ）終盤にＰＧ岡田雄三（２８）がドライブで連続ゴールを沈めるなど逆転勝ちに貢献した。次節（８、９日）は敵地で神戸と対戦する。ベルテの司令塔が勝利への執念を見せた。１点ビハインドの最終Ｑ残り１分３