俳優・東出昌大（37）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、妻で元女優・花林さんが出産したことを報告した。「産まれました！母子共に健康です！取り急ぎ！東出拝」とのコメントを掲載した。東出は2015年に女優の杏と結婚し、双子を含む3児をもうけたが、20年、女優の唐田えりかとの不倫が原因で離婚。杏は3人の子供とともにフランスで暮らしている。その後、所属事務所との契約が終了した東出は、北関東の山奥に移住