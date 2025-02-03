韓国キウムからポスティングシステムを利用して3年総額1250万ドル（約19億6500万円）でドジャースに加入した金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が山本由伸投手（26）と“究極”の質問に答えた。山本とキム・ヘソンは1日（日本時間2日）にドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2025」で、一緒に壇上に上がり、トークを繰り広げた。トークの内容を韓国メディア「OSEN」が報じた。キム・ヘソンは