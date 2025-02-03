東京都目黒区が区民センターや区美術館、区立下目黒小学校を一体的に再整備する事業者の公募を中断した問題で、区は整備費が当初予算を１００億円近く上回ることが判明したとして、事業の中止を決めた。今後、計画を見直す方針で、再整備事業は大幅に遅れる見通しとなった。区資産経営課によると、事業は民間のノウハウや資金を活用するＰＦＩ方式を採用し、２０１８年度から検討を続けてきた。昨年７月に事業費の予算（提案上