2月1日、モーニング娘。'25の野中美希がInstagramを更新した。【写真】微笑みを見せたアップSHOTも公開野中は、自身のInstagramアカウントにて、「韓国のカフェ」といったコメントと共に、ピンクカラーのニットワンピースを着用し、カフェで両頬を手で挟んで微笑む姿や、カメラ目線の写真などを公開した。この投稿に対し、ファンからは「めっっっちゃ可愛い！！！！」「おしゃれなカフェに美女」「スタイルいい」「可愛すぎ」など