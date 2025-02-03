2024年、webスポルティーバで人気の高かった記事を発表します。本日は夏の甲子園大会直前に配信したこちらです！（初公開日 2024年８月７日）８月７日に開幕した第106回全国高等学校野球選手権大会。夏の甲子園にはどんなスター候補が登場するのか。投手編に続き、今回はさまざまな一芸を持った超高校級の野手10選手を紹介する。2024年夏の甲子園注目投手10人はこちら＞＞春夏連覇を狙う健大高崎の箱山遥人photo by Ohtomo Y