「キュンパス」利用者向け!?早朝に東京を出発する「はやぶさ49号」を運転へJR東日本は2025年1月29日、「冬の臨時列車」として追加で運転する列車を公表しました。東北新幹線では、早朝に東京を出発する「はやぶさ49号」を運転するとしています。東北新幹線（画像：写真AC）。この「はやぶさ49号」は2025年2月18〜20、26、27日に運転。東京駅を6時に出発し、新青森駅に9時17分に到着します。定期列車の「はやぶさ」よりも早い