創設２年目のウエスタン・リーグくふうハヤテは２日、本拠地のちゅ〜るスタジアム清水でキャンプインした。雨の影響で室内練習場中心のメニューとなったが、観客３００人が訪れた初日に、前ＤｅＮＡのチーム最年長・田中健二朗投手（３５）がブルペンに一番乗り。オール直球で４０球を投げ込み、強い意気込みを示した。チームが初年度最下位からの巻き返しを目指す中で、母校の常葉大菊川がセンバツ出場。０７年Ｖ左腕がＮＰＢ復